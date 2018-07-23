В Москве в Александровском саду прошла реконструкция зажжения Вечного огня

Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Архивное фото

Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Историю Вечного огня воссоздали в Александровском саду в честь столетия Военной комендатуры Москвы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что 23 июля Военная комендатура Москвы отмечает вековой юбилей со дня своего основания, когда было образовано Московское комендантское управление, обеспечивающее безопасность государства. Подчеркивается, что особое значение служба комендатуры приобрела в военные годы.

В настоящее время Военная комендатура Москвы входит в состав военной полиции МО РФ; военнослужащие выполняют свой воинский долг в горячих точках. Важной задачей службы является обеспечение на территории Московского территориального гарнизона правопорядка и воинской дисциплины, участие в обеспечении законности и охраны объектов ВС РФ, а также противодействие преступности.

"В день 100-летия в Александровском саду состоялась реконструкция зажжения Вечного огня у памятника неизвестному солдату… Хранители священного пламени — специалисты МОСГАЗа перенесли огонь на бронетранспортер с временной горелкой, что наглядно передает события полувековой давности, когда пламя было доставлено в Москву из Ленинграда, с Марсового поля. В сопровождении военного оркестра комендатуры города Москвы Вечный огонь живым коридором, состоящим из ветеранов и действующих офицеров, будет возвращен на место", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, в церемониале привлекалась специализированная военная техника, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и Военной комендатуры, солдаты роты почетного караула. Ответственной частью мероприятия стало награждение ветеранов.

На мероприятии также присутствовали военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. В продолжение церемониала участники почтили память воинов, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата.