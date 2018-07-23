В Москве в Александровском саду прошла реконструкция зажжения Вечного огня

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Историю Вечного огня воссоздали в Александровском саду в честь столетия Военной комендатуры Москвы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В настоящее время Военная комендатура Москвы входит в состав военной полиции МО РФ; военнослужащие выполняют свой воинский долг в горячих точках. Важной задачей службы является обеспечение на территории Московского территориального гарнизона правопорядка и воинской дисциплины, участие в обеспечении законности и охраны объектов ВС РФ, а также противодействие преступности.
"В день 100-летия в Александровском саду состоялась реконструкция зажжения Вечного огня у памятника неизвестному солдату… Хранители священного пламени — специалисты МОСГАЗа перенесли огонь на бронетранспортер с временной горелкой, что наглядно передает события полувековой давности, когда пламя было доставлено в Москву из Ленинграда, с Марсового поля. В сопровождении военного оркестра комендатуры города Москвы Вечный огонь живым коридором, состоящим из ветеранов и действующих офицеров, будет возвращен на место", — говорится в сообщении.
Согласно релизу, в церемониале привлекалась специализированная военная техника, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и Военной комендатуры, солдаты роты почетного караула. Ответственной частью мероприятия стало награждение ветеранов.
На мероприятии также присутствовали военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. В продолжение церемониала участники почтили память воинов, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата.