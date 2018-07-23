В Госдуме предложили способ борьбы с нелегальными таксистами

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков (ЕР) обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением дать возможность таксистам покупать патенты для легализации своей деятельности.

"Если деятельность по таксомоторным перевозкам будет возможна при наличии специального разрешения (что имеет место сейчас) и одноразовой платы за патент, например, в сумме 15-20 тысяч рублей за один год деятельности, то это будет мотивировать нелегальных перевозчиков к легализации, т.е. к получению специального разрешения и покупке патента, что исключит обязанности дальнейшего общения с налоговыми органами, в силу, фактически, ликвидации необходимости финансовой отчетности их стороны", — пишет Лысаков в письме Медведеву.

По мнению политика, таким образом, государственный бюджет сможет ежегодно получать дополнительные доходы в сумме не менее 20-30 миллиардов рублей. Депутат также уточнил в письме, что на данный момент в России не менее 3 миллионов человек занимаются таксомоторными перевозками, при этом "более половины из этого числа – нелегальные перевозчики, называемые в народе "бомбилами". "Столь массовое наличие таких перевозчиков объясняется их боязнью и нежеланием общаться с налоговыми органами", — полагает политик.

Лысаков отметил, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает усиление санкций за нелегальные таксомотороные перевозки с пятитысячного штрафа рублей до штрафа в 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение – штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав сроком до полугода.

"Комплексность такого подхода по легализации трудовых отношений благотворно скажется на безопасности перевозок и пополнении федерального бюджета", — заключил депутат.