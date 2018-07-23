Эксперты сравнили стоимость полиса каско в российских городах

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Жителю Москвы для покупки полиса каско достаточно около двух третей средней заработной платы, Санкт-Петербурга – около одной трети, тогда как жителям Великого Новгорода и Пскова – более четырех и семи заработных плат соответственно, говорится в исследовании страховой компании ERGO.

Аналитики страховщика проанализировали стоимость каско в 85 регионах страны, сосредоточив основное внимание на 25 филиалах своего присутствия, а для расчета была выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки, по данным агентства Автостат — новая KIA Rio.

"Шестьдесят процентов средней зарплаты москвичу достаточно для покупки каско … 30% зарплаты – для петербуржцев. Одни из самых высоких показателей у жителей Пскова – больше семи заработных плат – и Великого Новгорода – почти 4,5 зарплаты необходимо будет отложить новгородцам для приобретения ежегодной страховки", — сообщается в исследовании.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в "зеленую зону", где автовладельцу нужно потратить менее одной месячной заработной платы, чтобы купить каско, вошли также Саратов (60%), Екатеринбург (50%), Казань (40%) и Тюмень (40%).

В исследовании поясняется, что для расчета средней заработной платы в конкретном регионе компания использовала данные Росстата; было рассчитано среднее арифметическое значение показателя за три месяца первого квартала 2018 года.

Так, средняя зарплата в месяц в Москве составила порядка 78,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 58,9 тысячи рублей, в Саратове – 25,5 тысячи рублей, в Екатеринбурге – 34,5 тысячи рублей, в Казани – 32,4 тысячи рублей, в Тюмени – 41,7 тысячи рублей, в Пскове – 24,8 тысячи рублей, в Великом Новгороде – 29,8 тысячи рублей. "В среднем по России стоимость полиса составляет 54,381 тысячи рублей при средней заработной плате 40,608 тысячи рублей", — заключается в исследовании.