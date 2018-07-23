Приставы предложили лишить алиментщиков возможности сдавать на права

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Приставы предлагают отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на право управления транспортными средствами до уплаты ими задолженностей, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"Иным ограничением госуслуги может быть отказ от допуска к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами. Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом", — сказал Аристов.

Он напомнил, что сейчас прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников, в частности, в предоставлении госуслуг, в числе возможных — отказ в регистрации транспортного средства.

Глава ведомства сообщил также, что ФССП предлагает обязать работодателей информировать службу о приеме на работу должника. По его словам, это легко сделать, так как банк данных исполнительных производств на сайте ФССП обеспечивает актуальную информацию по должникам практически в онлайн-режиме.

По данным главы ФССП, в настоящее время более 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из России. За пять месяцев 2018 года благодаря этой мере приставы взыскали более 240 миллионов рублей. Всего за указанный срок приставы добились выплаты 5 миллиардов рублей долгов по алиментам.