Медведев рассказал о мерах по нацпроекту "Демография"

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Национальный проект "Демография" предполагает дальнейшую поддержку семей, в том числе адресные выплаты, материнский капитал, льготную ипотеку, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он добавил, что нужно позаботиться и о матерях, которые хотят вернуться на работу после декрета. "Мы уже решили проблему с детскими садами (для детей) от трех до семи лет. Теперь предстоит создать более 250 тысяч новых мест для самых маленьких детей. Для того чтобы две трети мам могли выходить из декрета раньше и трудиться", — сказал премьер.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 триллиона рублей планируется направить на национальный проект по демографии за шесть лет. По ее словам, проект состоит из пяти частей.