Медведев рассказал о мерах по нацпроекту "Демография"

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Национальный проект "Демография" предполагает дальнейшую поддержку семей, в том числе адресные выплаты, материнский капитал, льготную ипотеку, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Для нашей страны важно, чтобы российские семьи были больше по своему составу, чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической ситуацией, поэтому мы и дальше будем поддерживать тех, кто решил стать родителями, поддерживать семьи с детьми. Речь идет и об адресных выплатах, и о материнском капитале, льготной ипотеке шестипроцентной, расширении возможности экстракорпорального оплодотворения и целом ряде других направлений", — заявил Медведев.

Он добавил, что нужно позаботиться и о матерях, которые хотят вернуться на работу после декрета. "Мы уже решили проблему с детскими садами (для детей) от трех до семи лет. Теперь предстоит создать более 250 тысяч новых мест для самых маленьких детей. Для того чтобы две трети мам могли выходить из декрета раньше и трудиться", — сказал премьер.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 триллиона рублей планируется направить на национальный проект по демографии за шесть лет. По ее словам, проект состоит из пяти частей.