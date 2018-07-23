В России планируют использовать персонифицированную вакцину от рака

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Персонифицированную онковакцину – уникальную технологию лечения рака — планируется использовать в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи президенту РФ Владимиру Путину.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля

"У нас будут на самом деле уникальные препараты. Уже сейчас мы запускаем технологии. Это технологии, когда из человека берут его Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно, и через шоковое состояние, иммунный сбой, человек выходит из болезни. Онковакцина, причем персонифицированная", — сказала Скворцова.

Путин отметил, что за границей также развивается это направление.

"Мы знаем, соответственно, аналоги, которые они развивают, и фактически опираемся уже на тот опыт, который есть у них, и мы хотим пойти дальше. Исходя не просто из опухолевого биоптата, а из возможности с помощью биоинформационных технологий, математических, определять реперные белки, которые значимы для развития опухоли конкретного человека и делать "коктейль" из различных белковых препаратов, который может просто вызывать регресс опухоли. Она просто уходит", — пояснила Скворцова.

Она заявила, что уже есть опыт успешного использования этой методики. Один из пациентов получал такое лечение в этом и в прошлом году.

"Мы видим результат. Потому что речь шла о глиобластоме, уже коме и отеке мозга. На этом препарате ушел отек, потом уменьшилась опухоль, человек вышел на работу, с тех пор прошел уже почти год", — сказала Скворцова.