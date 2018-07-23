В России планируют использовать персонифицированную вакцину от рака

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Персонифицированную онковакцину – уникальную технологию лечения рака — планируется использовать в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи президенту РФ Владимиру Путину.сайте Кремля.
"У нас будут на самом деле уникальные препараты. Уже сейчас мы запускаем технологии. Это технологии, когда из человека берут его Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно, и через шоковое состояние, иммунный сбой, человек выходит из болезни. Онковакцина, причем персонифицированная", — сказала Скворцова.
Путин отметил, что за границей также развивается это направление.
Она заявила, что уже есть опыт успешного использования этой методики. Один из пациентов получал такое лечение в этом и в прошлом году.
"Мы видим результат. Потому что речь шла о глиобластоме, уже коме и отеке мозга. На этом препарате ушел отек, потом уменьшилась опухоль, человек вышел на работу, с тех пор прошел уже почти год", — сказала Скворцова.