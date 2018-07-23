МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает связь с МИД РФ для оказания помощи российскому ребенку, который потерял мать и сестру в ДТП на Украине, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
"Мы совместно с представителями росзагранучреждения на связи со всеми уполномоченными ведомствами на Украине и с родственниками мальчика. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь ребенку. Главное — мальчик жив. Речь об оформлении опеки над ребенком не стоит, так как у него есть в России родной отец и бабушка. Теперь основная задача — помочь родственникам ребенка", — цитирует пресс-служба Кузнецову.
По данным пресс-службы, отец мальчика проживает в Сургуте, он вместе с бабушкой ребенка готовы вылететь на Украину. Сейчас консульский департамент МИД РФ по ускоренной процедуре оформляет все необходимые документы. Украинская сторона, в свою очередь, также оформляет все необходимые документы — и на мальчика, и на тела погибших родственников.
Подчеркивается, что дело остается на контроле Кузнецовой.