Собянин рассказал, что объем производимых в Москве лекарств вырос на 40%

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За последние несколько лет объем лекарственных препаратов, производимых в Москве, вырос на 40%, заявил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в понедельник на встрече с избирателями — сотрудниками Московского эндокринного завода.

"Основной объем препаратов мы покупаем у вашего завода. Это очень хорошая, качественная продукция. В целом лекарственная, фармацевтическая отрасль Москвы развивается неплохо. За последние годы процентов на 40 вырос объем продукции. Лекарственные препараты лучше производить у себя в стране, чем закупать за рубежом, и с каждым годом объем отечественных препаратов все больше и больше. В Москве сейчас около 70% всех препаратов — это отечественные препараты", — рассказал Собянин.

Он напомнил, что за последние восемь лет продолжительность жизни москвичей выросла на четыре года — до 78 лет. "Если такая динамика будет сохраняться, то за четыре года мы достигнем продолжительности жизни 80 лет. Я надеюсь, что так оно и будет", — отметил мэр.

Вместе с тем, по его словам, в связи с увеличением продолжительности жизни в Москве введены в действие программы патронажной помощи пожилым людям, оказания специализированной помощи хроническим больным. Также развивается онкологический профиль городского здравоохранения. "Это важное направление, которое станет одним из основных в ближайшие годы", — подчеркнул Собянин.

По его словам, Московскому эндокринному заводу присвоен статус промышленного комплекса, что дает ему право на налоговые льготы, которые, в свою очередь, помогают развиваться предприятию.