МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В программе по отслеживанию реакции регионов на жалобы россиян в социальных сетях заинтересованы не только власти, но и общество, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин (ЕР).

Ранее РБК со ссылкой на источники в Кремле и руководстве регионов сообщил, что в РФ тестируется новая система мониторинга "Инцидент менеджмент", позволяющая отслеживать информационные поводы во "ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter и "Одноклассниках" и реакцию сообществ на действия властей. Как отмечается, это автоматическая информационная система управления реакцией на негативные мнения и информационные поводы.

"Если теперь появится удобный инструмент оценки общественного мнения в соцсетях для городов и субъектов РФ, это прекрасно. В этом заинтересованы и власть, и общество. Потому что до сих пор их диалог в этой сфере выглядел странно. Какая-то тема появлялась в соцсетях, росла и генерировала возмущение граждан, но власти замечали ее, только когда она попадала в СМИ или ее озвучивал кто-то из медийных лиц. Это неправильно", — сказал Горелкин РИА Новости.

Политик подчеркнул, что любая важная информация должна попадать в поле зрения разных ведомств, служб и местных руководителей так же оперативно, как и к интернет-пользователям.

"В быстрой и правильной реакции на происходящее в социальных сетях заинтересован сегодня любой руководитель города или региона. Работа по мониторингу соцсетей ведется давно и повсеместно. Но в ней не хватает двух вещей — системного подхода и удобных инструментов. Да, можно посадить целый отдел сотрудников шерстить соцсети, но это будет все равно очень точечная работа с недостоверными результатами. Можно купить специальные программы, но они заточены под коммерческие компании — это не совсем то, что нужно региональной или городской власти", — отметил он.