В России впервые за пять лет сократилось количество бедных

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Росстате сообщили о снижении уровня бедности, пишет газета "Известия".

По данным службы, в 2017 году за чертой бедности оказались 19,3 миллиона человек — на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году. В процентах от общей численности населения доля россиян, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, за год сократилась с 13,3 до 13,2%. Этот показатель снизился впервые с 2012 года.

Величина прожиточного минимума в первом квартале 2018 года увеличилась с 9828 до 10088 рублей.

Тенденцию к снижению уровню бедности подтверждают данные Минтруда. В частности, в ведомстве указывают на развитие практики оказания госпомощи на основании социального контракта.

"Эта технология направлена на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности", — приводит газета выдержки из доклада ведомства в правительство.