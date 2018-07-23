В России впервые за пять лет сократилось количество бедных

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Росстате сообщили о снижении уровня бедности, пишет газета "Известия".
Величина прожиточного минимума в первом квартале 2018 года увеличилась с 9828 до 10088 рублей.
Тенденцию к снижению уровню бедности подтверждают данные Минтруда. В частности, в ведомстве указывают на развитие практики оказания госпомощи на основании социального контракта.
"Эта технология направлена на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности", — приводит газета выдержки из доклада ведомства в правительство.