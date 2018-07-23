В приморском зоопарке впервые родилась зебра

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Зебра Зоя из приморского зоопарка "Садгород" родила первого на Дальнем Востоке детеныша, сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

"В пятницу рано утром произошло невероятное событие — в семье зебр произошло пополнение. Зебра Зоя родила первую зебру в истории Сибири и Дальнего Востока. Это долгожданная малышка, ведь беременность у зебр длится один год. Зоя справилась самостоятельно, и на свет появилась чудесная девочка. Назвали мы её Александра", — говорится в сообщении.

Маленькая зебра уже крепко стоит на ногах, мать её кормит и оберегает. Животные гуляют в открытом вольере, добавили в учреждении.

В Instagram зоопарка опубликованы фото и видео с зеброй, которая, несмотря на то, что родилась несколько дней назад, уже обладает внушительными размерами.