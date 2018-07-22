Российские гребцы пересекли Черное море за рекордные 28 часов

СОЧИ/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл — РИА Новости. Путешествие гребцов, преодолевших 289 километров по Черному морю на веслах из Трабзона в Сочи за 28 часов, претендует на российский и мировой рекорд, рассказал журналистам организатор и инициатор мероприятия Сергей Мелихов.

По словам Мелихова, идея пересечь Черное море на гребной лодке, на веслах, только за счет мышечной силы гребцов, пришла ему в голову в начале текущего года. После чего была собрана группа из 12 человек, в числе которых оказались профессиональные гребцы из Ростова-на-Дону. С февраля по май команда тренировались на реке Дон, с мая по июль — в Таганрогском заливе. В итоге был выработан определённый график движения: каждые 20 минут рулевой менял одного из 4-х гребцов, благодаря чему спортсмены не сжигали мышцы.

Выход в море состоялся из порта Трабзона (Турция) в ночь с 20 на 21 июля. Как отметил Мелихов, за первые семь часов команда поставила первый мировой рекорд. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области сообщает, что ростовские спортсмены переплыли Черное море на лодке для прибрежной гребли, установив два рекорда Гиннесса – самое быстрое прохождение 100 километров по открытой воде и самое большое расстояние, пройденное за 12 часов.

"Мы прошли 93 километра, то есть 50 морских миль. После этого команда поменялась, сел второй состав, они двигались по открытой воде 12 часов и преодолели за это время 120 километров. Это было тяжело, мы двигались по жаре, ближе к вечеру немного получше стало. После этого до Сочи остались 70 километров, мы прибыли в порт 21 июля в 02.28. Общее время прохождения от порта Трабзона до порта Сочи на веслах составило 28 часов 18 минут, общее расстояние — 289 километров, наша средняя скорость была 12-14 километров в час", — подчеркнул Мелихов.

В пути команду сопровождала яхта, на которой были представители прессы, врач и видеограф. Организатор заявил, что одной из трудностей для спортсменов стала морская болезнь, к которой команда адаптировалась по пути в Трабзон.

"Почти два дня пути нам хватило, и обратно мы шли уже нормально. Жара утомляла, лицо сгорело, руки спасала длинная одежда. Когда вышли из порта Трабзон, отошли 10 километров, сбоку шла гроза, молния, гром. Мы успели проскочить, она прошла стороной. Перед портом Сочи был шторм, волна 1,5-2 метра, пришлось идти носом к корме яхты, чтобы она разбивала волну", — сообщил Мелихов.

Он уточнил, что заявка на подтверждение российского и мирового рекорда уже отправлена.

"С книгой рекордов Гиннеса мы ведём работу, у них определённый регламент: время, фиксация, независимые наблюдатели, непрерывная видеосъемка, GPS трекер, чтобы они могли все отследить. Мы сейчас эти все данные собираем, на днях отправим в книгу рекордов Гиннеса, в течение нескольких дней они это проверяют и дают результат. То же самое мы делаем и с книгой рекордов России, мы для них сняли весь видеоматериал, отправим им, они проверят и дадут результат, сертификат", — добавил инициатор марафона.

"Ростовчанам удалось сделать практически невозможное, установив два мировых рекорда в такие короткие сроки. Это большой вклад не только в поддержку донского, но и отечественного спорта", — цитируются в сообщении ростовского минспорта слова главы ведомства Самвела Аракеляна.