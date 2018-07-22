Краснодарские автодороги частично подтоплены после дождя

КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. После сильного дождя в воскресенье в Краснодаре ливневая канализация не справилась с нагрузкой, в ряде мест города ликвидируются подтопления, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Со ссылкой на Краснодарский гидрометцентр главк МЧС сообщает, что с 16.05 мск до 16.40 мск воскресенья в городе выпало 30 миллиметров осадков. "Произошли частичные подтопления участков автодорог Краснодара вследствие недостаточной пропускной способности ливневой канализации. На откачку воды направлены подразделения федеральных и муниципальных экстренных служб", — говорится в сообщении.

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