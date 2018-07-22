Умер следователь, руководивший операцией по поимке Чикатило

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший следователь Виктор Бураков, руководивший операцией по поимке маньяка Андрея Чикатило, скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

"Коллеги Виктора Васильевича всегда отмечали его высокий уровень профессионализма, ответственности и моральных качеств, а также уважали за самоотверженную и благородную службу в органах внутренних дел", — говорится в сообщении.

Отмечается, что криминалист умер после продолжительной болезни. Прощание с Бураковым состоится 22 июля на Северном кладбище города Ростова-на-Дону.

Бураков играл ведущую роль в операции "Лесополоса", разработанной для поимки Чикатило, и возглавил группу, ближе всех подобравшуюся к задержанию маньяка.

Андрей Чикатило совершал убийства в период с 1978 по 1990 год. Следователи смогли доказать причастность маньяка к 53 преступлениям.