На Курилы прилетела первая в 2018 году безвизовая делегация из Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Первый в этом сезоне чартерный рейс в рамках безвизового обмена из Японии на Курилы совершил посадку в аэропорту Менделеево на острове Кунашир, сообщил в воскресенье РИА Новости директор воздушной гавани Сергей Горбатовский.

"Самолет авиакомпании "Аврора" приземлился в нашем аэропорту в 12.47 местного времени (04.47 мск). Борт вылетел из Накасубецу на острове Хоккайдо на час позже назначенного времени. Сейчас все 70 членов безвизовой делегации проходят необходимые оформительские въездные процедуры", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из 70 пассажиров 26 человек этим же бортом вылетят на соседний Итуруп — в аэропорт Ясный в городе Курильск. Путь займет около 50 минут. На Кунашир группа вернется в понедельник. В этот же день вся делегация вернется в Японию.

Основная часть делегации состоит из бывших жителей Курильских островов. Они посетят могилы родственников на Кунашире и Итурупе.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.