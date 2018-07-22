"Скорее бы выйти из проклятой тайги". Почему пропадают туристы

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. Два туриста из Пермского края пропали в Уральских горах. Тревогу в соцсетях подняла дочь Юлии Матвеевой. Опытные путешественники, они все равно оказались в опасной ситуации. Между тем в экстремальные туры все чаще отправляются люди и вовсе без подготовки. О том, как обезопасить себя в походах, — в материале РИА Новости.

Раньше времени запаниковала

"Пропали мама с дядей! Уехали в горы. Маршрут сложный, могло что угодно случиться. Сегодня седьмой день как не выходят на связь", — опубликовала Диана тревожный пост.

Ее поддержали репостами, новость обошла региональные и федеральные СМИ. По счастью, паниковали напрасно: родственники Дианы объявились быстрее, чем поисковые службы приступили к действиям на местности.

"Маршрут действительно был сложным, у нас сломалась машина. И на связь смогли выйти только 15 июля, — рассказывает РИА Новости Юлия Матвеева. — Но мы не пропадали. Наш маршрут планировался до 17 июля включительно, и такие внеплановые ситуации у нас прорабатывались. Об этом знали друзья из нашего клуба. В случае чего, к нам на помощь выдвинулись бы другие экипажи". Сейчас она находится в городе и готова даже извиниться перед общественностью за дочку, устроившую такой переполох. И все же Диана поступила правильно.

Турист-дикарь

В турпоход отправиться может каждый. Благо снаряжение продается во множестве магазинов, а в интернете уйма постов об интересных маршрутах. Но важно помнить: чтобы войти в лес или глухую тайгу и без потерь оттуда выйти, нужны не только сноровка и экипировка. Главная проблема, говорит турист со стажем Виктор Няньчин, в том, что путешествующие уходят "дикарями" — не пользуясь услугами специализированных компаний. "Дикари" не регистрируют и не согласовывают маршрут с МЧС.

"Намного проще вести поиски пропавшего, зная маршрут. Если о передвижениях туристов ничего не известно, работа спасателей замедляется. Только на выяснение обстоятельств, кто и когда в последний раз видел пропавшего, уйдет куча времени", — объясняет он.

Зарегистрировать маршрут очень легко: нужно позвонить в местное управление МЧС и назвать численность группы, точку отправления и дату возвращения. "Это один телефонный звонок! Но большинство туристов игнорируют меры предосторожности и даже не предупреждают о планах родных", — разводит руками Виктор.

Путь в один конец

Иногда такие любители не только не прорабатывают маршрут, но и не имеют представления о напарниках. Так, три года назад 29-летний Вадим Классен потерялся в лесах Башкирии. Как рассказал корреспонденту РИА Новости его отец Юрий Классен, Вадим отправился в поход на Инзерские Зубчатки с малознакомой компанией.

Тургруппа из пяти человек вступила в тайгу 22 июня 2015 года. Двигались в направлении хребта Кумардак. Переночевали у подножия, на следующий день пошли покорять вершину. По словам отца, двое туристов при восхождении получили солнечный удар, им стало плохо, поэтому один из группы — Рустам — позвонил в МЧС и просил вызвать вертолет.

© Фото из личного архива семьи Вадима Классена Одна из последних фотографий Вадима на горе Кумардак © Фото из личного архива семьи Вадима Классена Одна из последних фотографий Вадима на горе Кумардак

"Но узнав стоимость, он, не сообщая подробностей, закончил разговор. Что именно произошло дальше, никто не знает. Они плутали, потеряли компас. Навигация отключилась, сели батарейки в телефонах. В итоге до Зубчаток все же добрались. Недалеко от перевала руководитель группы вступил в конфликт с Вадимом. Он отставал, потому что стер ноги, и всех задерживал. Все были уставшие, нервозные, всем просто хотелось выйти из этой проклятой тайги, полной диких зверей. В итоге Вадим решил идти один и никто ему не препятствовал. Он остался где-то между Кумардаком и Инзерскими Зубчатками", — говорит отец пропавшего уфимца.

Когда путешественники через несколько дней спустились обратно, Вадима не нашли. Приятели добрались до Уфы, а Вадим с Инзерских Зубчаток так и не вернулся. Только после этого туристы обратились в поисковую службу и полицию, с трудом объясняя, где именно потеряли Классена. Отец вспоминает, что маршрут спасатели восстанавливали по фотографиям туристов из телефона.

"Поиски длились несколько месяцев, но безуспешно. Удалось найти лишь пару кроссовок Вадима в месте, где живут медведи и куда нормальные туристы не ходят", — подытоживает Юрий.

Вадим, по информации местной прессы, страдал аутизмом, но родные с этим не согласны. По их мнению, он, наоборот, был очень общительным, и проблемы в развитии были только в раннем детстве. В 2017-м ему исполнилось 30 лет. Отец и друзья до сих пор ведут поиски, верят, что он жив, даже объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей за любую информацию о сыне.

© Фото из личного архива семьи Вадима Классена Вадим с друзьями на фоне Инзерских Зубчаток © Фото из личного архива семьи Вадима Классена Вадим с друзьями на фоне Инзерских Зубчаток

"Две женщины утверждают, что видели его в конце июля 2017 года. Сообщили они это в сентябре, после того как вышла передача по одному из федеральных каналов. После этого никакой информации не было", — добавляет Юрий.

Группа не регистрировала маршрут и в целом не рассчитала свои силы. Об особенностях характера Вадима никто не знал.

Сотня в поисках одного

В поисковом отряде "Лиза Алерт" могут рассказать немало историй о том, как туристы, забывая о безопасности, уходят в самостоятельные походы и теряются. Не всегда это истории со счастливым концом. Вот недавний пример: в середине июля в сочинских горах нашли тело 13-летнего туриста из Новосибирска Всеволода Коростелева. Пропавшего мальчика десять дней искали следователи и криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, егеря, альпинисты, поисковый отряд и другие волонтеры.

По данным краевого управления Следственного комитета, мальчик родом из Новосибирска приехал в Сочи на лето. Местная учительница пригласила поучаствовать в туристическом походе. Всего собралось десять детей в возрасте от 11 до 16 лет и трое взрослых. В этой местности группа была впервые, но руководитель не зарегистрировал маршрут в МЧС.

Курировала поиск волонтер Екатерина. Общими силами прочесали местность и обнаружили тело мальчика на одном из склонов. Пока причины его гибели неизвестны. Но выяснилось, что маршрут, по которому шли юные туристы, считается простым только для подготовленных людей.

"Насколько нам известно, Всеволод совершенно не готовился к походу — он городской мальчик и приехал на отдых. Что такое маршрут в горах, не знал. Для него он в принципе был тяжелым. Всеволод устал и хотел скорее спуститься. Оторвался от группы и не нашел дорогу обратно", — рассказывает Екатерина.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Допрошены все участники похода, родственники мальчика, а также те, кто контактировал с ребенком до похода.

Остановиться, развести костер и ждать

Зачастую туристы не просто не рассчитывают силы, а намеренно пренебрегают безопасностью, дабы поиграть с судьбой и проверить себя. Например, Екатерина вспоминает поиски мертвецки пьяной компании. Из пятерых двое выбрались сами, трое остались где-то в лесу. Найти их помогла сирена, но пришлось ждать, пока они протрезвеют.

"Мы живем в городе. Для нас это привычная среда. В лесу и горах мы не имеем понятия, что делать. Не все знают, что обязательно нужно брать с собой телефон: его можно отследить даже при отсутствии сети. Одеваются не по погоде, а еще хуже — в камуфляж, словно с ними играют в прятки. Понимая, что потерялись, идут дальше, усложняя поиски. А нужно остановиться, развести костер и ждать! Вас обязательно начнут искать рано или поздно", — подчеркивает куратор.