Путин назвал Гороховец исторической жемчужиной России

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летним юбилеем города, назвав его исторической жемчужиной России.

"Один из древнейших городов Владимирской земли, Гороховец славится богатым наследием, уникальными памятниками архитектуры, зодчества, искусства и по праву считается исторической жемчужиной России", — приводятся его слова в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин отметил, что город на протяжении столетий играл значимую роль в укреплении российской государственности, развитии промышленности, торговли, ремесел, а также был свидетелем многих важных событий. "Именно из Гороховецкого уезда, со своей вотчины, князь Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить народное ополчение 1612 года", — напомнил он.

По словам президента, поддержка малых исторических городов — это общая задача граждан страны, и ему "отрадно, что, сохраняя самобытный облик, Гороховец устремлен в будущее, укрепляет свой туристический потенциал, становится площадкой для востребованных общественных, просветительских, культурных инициатив".

В завершение Путин пожелал жителям города "успехов и всего самого доброго".