"Меняйте обратно". Как в роддомах путают детей

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Александр Чернышев. Младенцев перепутали в роддоме, и они выросли в чужих семьях — похоже на сюжет мыльной оперы, но подобное в России не редкость. Девятнадцатого июля Ленинский районный суд города Перми вынес решение о компенсации морального вреда двум матерям, чьих дочерей перепутали сорок лет назад. Каждая получила по миллиону рублей. РИА Новости разбирает похожие случаи.

Вечером 7 марта 1978 года в районную больницу села Пожва привезли сразу четырех рожениц. Для небольшого медучреждения многовато. Возможно, именно поэтому новорожденным забыли наклеить бирки с именами. И двух девочек перепутали: их кормили чужие матери, вместе с которыми они и выписались из роддома.

"Поначалу мы с мужем ничего не подозревали: думали, Таня в бабушку темненькая. Но когда подросла, стали замечать — разрез глаз не тот, да и характер: мы с мужем спокойные, а она взрывная", — вспоминает в разговоре с корреспондентом РИА Новости Юлия Ивановна Савельева.

Через несколько лет Римма Павловна — биологическая мать Татьяны — навестила Юлию Ивановну и призналась, что тоже мучается сомнениями по поводу ребенка: голубоглазой блондинки Вероники, не похожей на чернявых родителей.

"Муж Савельевой, начальник уголовного розыска, пошел в больницу разбираться. Там сказали, что архив со всеми картами сгорел, а главврач с акушеркой уволились и переехали в другой город. Все подозрения так и остались на словах — теста ДНК тогда не было", — поясняет адвокат Швецовых и Савельевых Игорь Саввин.

В результате девочки росли в чужих семьях. Супруг Риммы Павловны все чаще сомневался в верности жены: "Уж больно не похож ребенок, небось нагуляла". Из-за частых скандалов семья распалась.

© Фото : личный архив Вероника Швецова и Татьяна Савельва, которых перепутали в роддоме сорок лет назад © Фото : личный архив Вероника Швецова и Татьяна Савельва, которых перепутали в роддоме сорок лет назад

"Родители развелись, когда мне было шесть. Я и сама спрашивала у мамы, в кого я такая, но она только отшучивалась. Когда мне исполнилось тридцать, мать призналась, что всю жизнь подозревает подмену", — рассказывает Вероника Швецова.

В конце концов она поехала в село Карагай к Савельевым.

"При встрече я сразу отметила, что Юлия Ивановна похожа на меня. Точнее, я на нее. Сейчас мы хорошо общаемся, заезжаю к ней. Но чувство, что у меня забрали семью, так и сидит внутри", — продолжает Вероника.

Услышав от матери о приезде "настоящей дочери", Татьяна, которая воспитывалась у Савельевых, была поражена: она-то не сомневалась, что растет в родной семье.

"Я сначала не поверила, а потом у меня началась истерика — ничего не хотела знать и слышать. Столько жизней перевернуто с ног на голову! Спустя время успокоилась и поехала с мужем знакомиться с Риммой Павловной, теперь иногда созваниваемся — она всегда рада меня услышать. Конечно, я по-прежнему люблю маму, но что-то все же надломилось", — признается в беседе с РИА Новости Татьяна Савельева.

Чтобы окончательно развеять сомнения, сделали экспертизу ДНК. Результаты подтвердили подозрения. Семьи решили добиваться справедливости через суд.

© Фото : личный архив Вероники Швецовой Вероника Швецова с Юлией Ивановной Савельевой — своей биологической матерью © Фото : личный архив Вероники Швецовой Вероника Швецова с Юлией Ивановной Савельевой — своей биологической матерью

"Доказательная база строилась на экспертизе ДНК, а также информации из ЗАГСа, где семьям на основании справок из роддома выдавали свидетельства о рождении. Три иска от Юлии Ивановны, Вероники (по десять миллионов) и Риммы Павловны (на двенадцать миллионов рублей) объединили в одно дело. Ответчиков тоже было несколько — родильный дом Пожвы, Минздрав и Минфин. В итоге 19 июля суд принял решение: обязать Российскую Федерацию в лице Министерства финансов выплатить каждому из троих по миллиону рублей. Сейчас Татьяна тоже готовит иск", — резюмирует Саввин.

Детдом вместо семьи

История хоть и удивительная, но не уникальная. РИА Новости уже рассказывало о подмене, произошедшей в 1987 году в Челябинске. Тогда путаница, вероятно, возникла из-за схожих фамилий рожениц — Туганова и Тулигенова. Хотя еще в роддоме у Тугановой появились подозрения, что она кормит не свою дочь, врачи все списывали на послеродовой стресс, а вторая мама не шла с ней на контакт.

В итоге Зоя Антоновна Туганова забрала малышку и воспитывала ее как родную. "Я тогда работала проводницей поезда: в округе поговаривали, что залетела, пока моталась туда-сюда. Но муж любил Катеньку, а она его даже больше меня. В конце концов мы смирились", — объясняет Туганова корреспонденту РИА Новости.

© Фото : Илья Бархатов/74.ru Екатерина Туганова и Люция Рамазанова во время заседания в Центральном районном суде Челябинска © Фото : Илья Бархатов/74.ru Екатерина Туганова и Люция Рамазанова во время заседания в Центральном районном суде Челябинска

А ее биологическая дочь Люция росла в бедной многодетной семье в глухой башкирской деревне, часто недоедала и постоянно болела. Мать злоупотребляла алкоголем, детьми не занималась. Отец попал в тюрьму за убийство. Девочка оказалась в интернате. Когда она его покидала, родители уже умерли.

В 2017 году Екатерина разыскала Люцию и предложила сделать ДНК-тест: все подтвердилось. Сначала в суд обратилась Зоя Антоновна и получила компенсацию в миллион рублей, затем ее примеру последовали Люция и Екатерина. Они тоже выиграли дело о взыскании с Минфина по миллиону рублей каждой. Министерство попыталось обжаловать приговор, однако 16 июля Челябинский областной суд оставил решение районного суда в силе, сообщила РИА Новости пресс-служба облсуда.

"Крутили пальцем у виска"

Подмены случаются и в наше время. Шестого августа 2013 года в роддом Набережных Челнов поступили две роженицы: по совпадению, обе Людмилы Александровны, и обеим решили делать кесарево сечение. Родили с разницей в минуту.

"Мы лежали в соседних палатах, оборудования не хватало, поэтому акушерка пеленала наших детей на одном столике — и перепутала бирки", — объясняет Людмила Трофимова.

Ее смутил вес ребенка: сразу после родов — 2800, а через два часа — уже 3300. Вечером она пошла в детскую посмотреть на малышку. "Дочка не сильно походила на старшего сына, мне показалось это странным — у них разница всего-то год и семь месяцев. Я попросила показать ребенка Людмилы Дубаевой — девочка выглядела точь-в-точь как ее старший братик", — уверяет Трофимова.

© Фото : личный архив Людмилы Трофимовой Людмила Трофимова с чужим ребенком после выписки © Фото : личный архив Людмилы Трофимовой Людмила Трофимова с чужим ребенком после выписки

Утром молодые матери вместе с другими роженицами стали сравнивать детей, но ничего толком понять не смогли. Позвали главного педиатра. "Он только покрутил у виска — быть такого не может", — вспоминает собеседница.

Так их и выписали. Но уже через неделю к Трофимовой приехала сестра Дубаевой и сообщила, что проверка на отцовство не показала родства. И предложила сделать перекрестный ДНК-тест. Семьи с детьми поехали на экспертизу в Казань. Спустя месяц пришли результаты — новорожденных действительно перепутали.

"Мы с адвокатом отправились в органы опеки узнать, что теперь делать. А те сказали: "Не знаем, меняйтесь обратно". В роддоме никто ничего выяснять не захотел. "Что ты принесла? Я такую бумажку могу где угодно напечатать", — отреагировал замглавврача. Тут уже нервы не выдержали", — негодует Трофимова.

Вместе с адвокатом ей удалось юридически доказать факт подмены детей и получить новые справки из роддомов, только после этого семьи смогли поменять детей. "Это было не так просто. Спросите любую молодую мать, готова ли она заменить ребенка на другого через три месяца после родов. Однако мы понимали, что должны это сделать. Легли в одну палату детской больницы в Казани на полное обследование и постепенно привыкали к своим детям, а они к нам. Именами тоже обменялись: три месяца моя Аня звалась Айшат", — рассказывает Трофимова.

© личный архив Людмилы Трофимовой Аня (справа) в гостях у Айшат (слева) © личный архив Людмилы Трофимовой Аня (справа) в гостях у Айшат (слева)

Позже они обратились в суд, который в мае 2014 года принял решение взыскать с роддома по двести тысяч рублей в пользу матерей, по пятьдесят тысяч — детям, плюс возместить расходы на сбор документов. После служебного расследования должностей лишились начальник управления здравоохранения Набережных Челнов, главврач Камского детского медицинского центра, его заместитель и акушерка.

Но добиться в суде компенсации удается не всегда. Третьего июля 1986 года в одном из роддомов Казани на свет появились сыновья Флюры Фазлыевой и Разии Факаровой.

Когда врачи принесли Фазлыевой новорожденного Ильшата, она сразу сказала, что это не ее ребенок. Но те лишь развели руками: "Женщина, вот бирки с вашими инициалами". Долгие годы мать не покидали сомнения, что Ильшат — не ее родной сын, а в 2011 году тест ДНК установил, что родители двадцать пять лет воспитывали чужого ребенка.

"Мама попросила сдать кровь для исследования, скрыв, для чего оно проводится. Позже за семейным ужином, собрав близких родственников, папа показал мне результаты ДНК. Я разрыдался и вышел из-за стола. Теперь не дают покоя мысли, что мать всю жизнь не могла полюбить меня как родного сына", — описал произошедшее Ильшат Фазлыев в своем иске.

Его родители решили разыскать биологического сына, но роддом был давно закрыт, а картотека уничтожена потопом. Тем не менее в ЗАГСе сохранился список из десяти детей, родившихся там в тот день. Фазлыевы обошли всех, последними оказались Факаровы. По фотографиям родители поняли, что детей поменяли, — Ильшат был как две капли воды похож на старшего сына Факаровых Рустэма. ДНК-тест это подтвердил. Долгие годы их настоящий сын Айдар жил по соседству, ходил с Ильшатом в один детсад и учился с ним в параллельном классе.

К несчастью, увидеться с сыном родители уже не могли: в 2004 году он трагически погиб. Все эти переживания стоили супругам здоровья — Флюра получила неизлечимое нервное заболевание, а мужу поставили онкологический диагноз.

Обе семьи обратились в суд с требованием возместить моральный ущерб и расходы на экспертизу. Кроме того, они рассчитывали на публичные извинения от Минздрава Республики Татарстан. Однако им было отказано. "Городская больница № 8, чьими сотрудниками, по мнению истцов, произведена подмена детей, ликвидирована", — говорится в судебном решении.