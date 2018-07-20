Минтруд составил расписание выходных на 2019 год

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Новогодние выходные в России продлятся десять дней, следует из проекта постановления правительства "О переносе выходных дней в 2019 году".

В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января.

В документе отмечается, что выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. Минтруд также предложил перенести выходной с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

Таким образом, россияне будут отдыхать 23-24 февраля, 8-10 марта, 1-5 мая и 9-12 мая, 12 июня, а также 2-4 ноября.

В пояснительной записке авторы документа подчеркивают, что расписание было составлено с учетом интересов граждан. Предполагается, что такой график позволит россиянам комфортно организовать досуг не только зимое, но и в весенне-летний период.