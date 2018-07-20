В Москве закроют вестибюли трех станций метро на выходные

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вестибюли трех станций московского метро закроют для ремонта на выходные, а одной – на неделю, сообщает столичный метрополитен.

В сообщении предприятия отмечается, что в 22.00 пятницы и до утра понедельника закроют западный вестибюль станции "Рязанский проспект", а также южные вестибюли "Люблино" и "Марьино".

Кроме того, ремонт на станциях "Марьино" и "Люблино", а также "Орехово" продолжат и в будни – с 23 по 27 июля. Для этого южные вестибюли будут ежедневно закрываться в 22.00. Пассажиры смогут выйти в город и зайти в метро через северные вестибюли.

Метрополитен также отмечает, что южный вестибюль станции "Каховская" закроют в связи с работами по благоустройству с 2.00 субботы до следующей пятницы, 27 июля, пассажиры смогут выйти в город через вестибюль "Севастопольской" Серпуховско-Тимирязевской линии.