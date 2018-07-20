Минтруд планирует увеличить срок подачи заявления о смене банка

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Минтруд РФ планирует увеличить срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене кредитной организации, в которую должна быть переведена зарплата, до 15 дней до дня ее выплаты, следует из законопроекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Увеличение срока, в течение которого работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, до 15 дней до дня выплаты заработной платы, позволит исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства из-за причин, не зависящих от него", — говорится в обосновании необходимости подготовки проекта.
Добавляется, что проект федерального закона "О внесении изменения в часть третью статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации" разработан с целью уточнения порядка реализации права работников на выбор кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата.