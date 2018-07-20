РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Путин рассказал о своем отношении к изменению пенсионного законодательства

(обновлено: 19:09 20.07.2018)
099814
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, встречаясь с волонтерами в Калининграде, рассказал, как относится к предложенным правительством изменениям в пенсионном законодательстве. Глава государства признался, что лично ему никакой из предложенных вариантов повышения возраста выхода на пенсию не нравится, но нужно опираться на экономические оценки и думать на перспективу.

По мнению президента, если в данной сфере не произойдет никаких изменений, то пенсионная система может лопнуть. При этом он подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу еще нет, нужно выслушать все мнения, но не тех, кто "пиарится" на данной теме.

Чувствительный вопрос

Пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Правительство ставит задачу повышения пенсий в два раза выше инфляции
"Когда меня спрашивали и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", — рассказал Путин.

Он назвал чувствительным вопрос о повышении пенсионного возраста и напомнил, что эта тема обсуждается на протяжении многих лет.

"Но о чем говорят эксперты? Мы должны ведь основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспектив ее развития и социальной сферы", — отметил глава государства.

Отвечая на вопрос о том, почему ему не нравятся предложенные варианты, российский лидер отметил, что они не могут "нравиться подавляющему большинству" россиян.

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр труда назвал средний размер пенсии в 2019 году‍
"Имею в виду, что человек планировал выйти на пенсию, или отдохнуть уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность, получать дополнительные доходы, а если это не состоится, то тогда, конечно, люди в этом ничего хорошего не видят", — добавил он.

Перемены нужны

Путин отметил, что без перемен может лопнуть либо пенсионная система, либо бюджет резервного фонда.

"На пять пенсионеров приходится шесть работающих и ситуация будет меняться не в пользу работающих — их количество будет сокращаться. И наступит момент, довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет резервного фонда, из которого мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, либо это лопнет", — сказал он.

На Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Пенсионная реформа: есть ли проблема и кто не желает ее видеть
Глава государства подчеркнул, что интересы граждан в этом вопросе важны.

"Если совсем ничего не делать, и если дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы либо для бюджета,… нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей. А мы должны повышать доходы людей для того, чтобы число бедных у нас сокращалось", — сказал президент.

Думать на перспективу

Глава государства отметил, что если не менять пенсионное законодательство, то у государства хватит средств на выплату пенсий еще лет на 5-10, но надо думать на перспективу.

"Вот сейчас 2018 год. И мы, благодарные потомки, теперь должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счету, можно вообще ничего не делать в течение пяти-шести-семи и даже, может быть, десяти лет. В принципе, нам хватит возможности обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит и что будет происходить на ближайшую среднесрочную и отдаленную перспективу?", — заявил он.

Пожилые люди в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Деньги, труд, опыт. Moody's назвало плюсы изменения пенсионного возраста
Президент напомнил, что решения по пенсионному возрасту в 55 лет для женщин и 60 для мужчин были приняты еще в 1956 году, средняя продолжительность жизни в те времена составляла 67 лет.

"Ничего так и не было сделано. В 1995 году был предпринят очередной подход к этому весу, если говорит спортивным языком. Было принято постановление правительства РФ в 1995 году, по-моему, 790-й, можно его поднять почитать. Что там написано? Там написано, что возраст повышать нужно, но нужно сделать это будет во втором десятилетии XXI века. Сейчас 2018 год и мы, благодарные потомки, теперь должны принимать какие-то решения", — сказал глава государства.

Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году — 73,5 года, а в следующем году этот показатель возрастет до 74,3 года, отметил президент.

"Прогноз, а он, скорее всего, достаточно точный, говорит о том, что к моменту завершения этого переходного периода для мужчин — это 2028 год, как предлагает правительство, средняя продолжительность жизни у мужчин будет свыше 75 лет, средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного периода — 2034 год, будет свыше 85 лет", — сказал Путин.

Сотрудница во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Старость откладывается. Что хорошего в повышении пенсионного возраста
Глава государства напомнил, что в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан, а сейчас — только два. "То есть практически сократилось в два раза. На пять пенсионеров приходится шесть работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих", — сказал он.

"Кстати говоря, к 2030 году, это прогнозные данные, хорошо достаточно просчитанные, время жизни после выхода на пенсию для мужчин будет свыше 15 лет, для женщин — свыше 24", —отметил президент.

Окончательного решения пока нет

Глава государства заявил, что окончательного решения по вопросу изменения пенсионного законодательства еще нет, необходимо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто "пиарится" на этой теме.

Пенсионеры на акции протеста в Мадриде, требующие увеличить пенсии, Испания. 1 марта 2018
© AP Photo / Paul White
Годы берут свое. Как долгожители разрушат мировую экономику
"Грустно говорить о таких вещах, но когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно апеллировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами. Поэтому окончательного решения пока нет", — сказал Путин журналистам на встрече с волонтерами.

"Прошел закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, может быть, сейчас разворачивается", — продолжил он.

При этом Путин отметил, что "нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан".

Отделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Одобрение проекта в первом чтении уточняет лишь базисные нормы. Как сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.

Правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена