Путин рассказал о своем отношении к изменению пенсионного законодательства

КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, встречаясь с волонтерами в Калининграде, рассказал, как относится к предложенным правительством изменениям в пенсионном законодательстве. Глава государства признался, что лично ему никакой из предложенных вариантов повышения возраста выхода на пенсию не нравится, но нужно опираться на экономические оценки и думать на перспективу.

По мнению президента, если в данной сфере не произойдет никаких изменений, то пенсионная система может лопнуть. При этом он подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу еще нет, нужно выслушать все мнения, но не тех, кто "пиарится" на данной теме.

Чувствительный вопрос

"Когда меня спрашивали и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", — рассказал Путин.

Он назвал чувствительным вопрос о повышении пенсионного возраста и напомнил, что эта тема обсуждается на протяжении многих лет.

"Но о чем говорят эксперты? Мы должны ведь основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспектив ее развития и социальной сферы", — отметил глава государства.

Отвечая на вопрос о том, почему ему не нравятся предложенные варианты, российский лидер отметил, что они не могут "нравиться подавляющему большинству" россиян.

"Имею в виду, что человек планировал выйти на пенсию, или отдохнуть уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность, получать дополнительные доходы, а если это не состоится, то тогда, конечно, люди в этом ничего хорошего не видят", — добавил он.

Перемены нужны

Путин отметил, что без перемен может лопнуть либо пенсионная система, либо бюджет резервного фонда.

"На пять пенсионеров приходится шесть работающих и ситуация будет меняться не в пользу работающих — их количество будет сокращаться. И наступит момент, довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет резервного фонда, из которого мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, либо это лопнет", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что интересы граждан в этом вопросе важны.

"Если совсем ничего не делать, и если дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы либо для бюджета,… нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей. А мы должны повышать доходы людей для того, чтобы число бедных у нас сокращалось", — сказал президент.

Думать на перспективу

Глава государства отметил, что если не менять пенсионное законодательство, то у государства хватит средств на выплату пенсий еще лет на 5-10, но надо думать на перспективу.

"Вот сейчас 2018 год. И мы, благодарные потомки, теперь должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счету, можно вообще ничего не делать в течение пяти-шести-семи и даже, может быть, десяти лет. В принципе, нам хватит возможности обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит и что будет происходить на ближайшую среднесрочную и отдаленную перспективу?", — заявил он.

Президент напомнил, что решения по пенсионному возрасту в 55 лет для женщин и 60 для мужчин были приняты еще в 1956 году, средняя продолжительность жизни в те времена составляла 67 лет.

"Ничего так и не было сделано. В 1995 году был предпринят очередной подход к этому весу, если говорит спортивным языком. Было принято постановление правительства РФ в 1995 году, по-моему, 790-й, можно его поднять почитать. Что там написано? Там написано, что возраст повышать нужно, но нужно сделать это будет во втором десятилетии XXI века. Сейчас 2018 год и мы, благодарные потомки, теперь должны принимать какие-то решения", — сказал глава государства.

Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году — 73,5 года, а в следующем году этот показатель возрастет до 74,3 года, отметил президент.

"Прогноз, а он, скорее всего, достаточно точный, говорит о том, что к моменту завершения этого переходного периода для мужчин — это 2028 год, как предлагает правительство, средняя продолжительность жизни у мужчин будет свыше 75 лет, средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного периода — 2034 год, будет свыше 85 лет", — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан, а сейчас — только два. "То есть практически сократилось в два раза. На пять пенсионеров приходится шесть работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих", — сказал он.

"Кстати говоря, к 2030 году, это прогнозные данные, хорошо достаточно просчитанные, время жизни после выхода на пенсию для мужчин будет свыше 15 лет, для женщин — свыше 24", —отметил президент.

Окончательного решения пока нет

Глава государства заявил, что окончательного решения по вопросу изменения пенсионного законодательства еще нет, необходимо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто "пиарится" на этой теме.

"Грустно говорить о таких вещах, но когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно апеллировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами. Поэтому окончательного решения пока нет", — сказал Путин журналистам на встрече с волонтерами.

"Прошел закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, может быть, сейчас разворачивается", — продолжил он.

При этом Путин отметил, что "нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан".

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Одобрение проекта в первом чтении уточняет лишь базисные нормы. Как сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.

Правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.