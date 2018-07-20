КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Если не менять пенсионное законодательство, то у государства хватит средств на выплату пенсий еще лет на 5-10, но надо думать на перспективу, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Вот сейчас 2018 год. И мы, благодарные потомки, теперь должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счету, можно вообще ничего не делать в течение пяти-шести-семи и даже, может быть, десяти лет. В принципе, нам хватит возможности обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит и что будет происходить на ближайшую среднесрочную и отдаленную перспективу?", — заявил Путин на встрече с волонтерами.

Глава государства отметил, что решения по пенсионному возрасту, когда женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60, были приняты в 1956 году. По его словам, в протоколах совещаний, на которых принимались такие решения, зафиксировано, что "по мере развития демографических показателей, по мере повышения продолжительности жизни, будет повышаться и возраст выхода на пенсию".

"Напомню, что тогда средняя продолжительность жизни была 67 лет. Но ничего так и не было сделано. В 1995 году был предпринят "очередной подход к этому весу", если говорить спортивным языком. Было принято постановление правительства Российской Федерации в 1995 году, по-моему 790, можно его поднять почитать. Что там написано? Написано, что возраст повышать нужно, но нужно сделать это во втором десятилетии XXI века", — отметил глава государства.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.