Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в 2019 году

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, говорится в проекте постановления правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2019 году".
"Предлагается выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями,… перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница)", — поясняется в тексте проекта.
Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.
"Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 Кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха", — говорится в пояснениях на федеральном портале проектов нормативных актов.