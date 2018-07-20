Путину не понравились варианты по изменению пенсионного законодательства

КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что лично ему никакой из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста в РФ ему не нравится, но в этом вопросе надо опираться на экономические оценки.

"Когда меня спрашивали и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", — сказал Путин на встрече в пятницу с волонтерами в Калининграде.

"Но о чем говорят эксперты? Мы должны ведь основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспектив ее развития и социальной сферы", — отметил глава государства.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

