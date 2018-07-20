В Забайкалье после паводка расчистили более десяти километров дорог

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите. Архивное фото

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Спасатели во время аварийно-восстановительных работ расчистили более 10 километров дорог в Забайкалье, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.

"С начала аварийно-восстановительных работ спасателями расчищены 10 километров дорог, укреплены около 2300 метров защитных дамб, проведено углубление почти 1000 метров водоотводных каналов, просушены 37 домов, произведена откачка воды из 267 жилых домов и 198 придомовых территорий, вывезено около 460 кубических метров мусора", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Забайкалье остаются подтопленными 62 жилых дома с населением 196 человек, при этом уровень воды у дамбы на реке Чита за сутки уменьшился на 26 сантиметров.

"По мере ухода воды сотрудники МЧС России и аварийно-восстановительные бригады приступают к работам по восстановлению поврежденных наводнением жилых домов и объектов инфраструктуры", — сказал собеседник агентства.

К ликвидации последствий наводнения привлечены 1600 человек и 470 единиц техники, из них 4 воздушных судна и 52 плавсредства, в том числе от МЧС России – более 470 человек и 80 единиц техники, из них 2 воздушных судна и 39 плавсредств.