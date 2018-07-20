В Забайкалье после паводка расчистили более десяти километров дорог

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Спасатели во время аварийно-восстановительных работ расчистили более 10 километров дорог в Забайкалье, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"С начала аварийно-восстановительных работ спасателями расчищены 10 километров дорог, укреплены около 2300 метров защитных дамб, проведено углубление почти 1000 метров водоотводных каналов, просушены 37 домов, произведена откачка воды из 267 жилых домов и 198 придомовых территорий, вывезено около 460 кубических метров мусора", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Забайкалье остаются подтопленными 62 жилых дома с населением 196 человек, при этом уровень воды у дамбы на реке Чита за сутки уменьшился на 26 сантиметров.
К ликвидации последствий наводнения привлечены 1600 человек и 470 единиц техники, из них 4 воздушных судна и 52 плавсредства, в том числе от МЧС России – более 470 человек и 80 единиц техники, из них 2 воздушных судна и 39 плавсредств.