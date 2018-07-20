Москалькова призвала СМИ относиться деликатнее к теме здоровья Сенцова

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в режиме видеоконференции пообщалась с осужденным в России Олегом Сенцовым, который, по ее словам, рассказал, что СМИ "часто сгущают краски" насчет состояния его здоровья.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека", — написала Москалькова в Instagram.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) 20 Июл 2018 в 4:56 PDT

Российский омбудсмен обратилась к СМИ с просьбой "как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова".

"Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", — добавила она.