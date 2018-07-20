ФСБ предложила признать медведей стратегически важным ресурсом

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ФСБ России подготовила проект постановления правительства, по которому предлагает признать стратегически важным ресурсом все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарги из-за высокого спроса на нелегальных зарубежных рынках, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В качестве таких стратегически важных товаров и ресурсов проектом постановления предлагается определить все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарги с учетом их высокой востребованности на нелегальных зарубежных рынках, что требует установления особых мер правовой защиты", — говорится в пояснительной записке к проекту документа.