В СПЧ прокомментировали идею об увольнении работников из-за утраты доверия

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Идея наделить работодателя правом увольнять работников в связи с утратой доверия, которая была высказана одним из чиновников Минтруда России, не имеет никаких перспектив быть поддержанной профсоюзами и трехсторонней комиссией, ее не стоит обсуждать всерьез, заявил РИА Новости член президентского совета по правам человека, президент Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко.

Ранее глава департамента госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак заявил "Известиям", что в Трудовом кодексе может появиться новое основание для увольнения сотрудника — в связи с утратой доверия. Сейчас норма об увольнении в связи с утратой доверия применяется только для госслужащих, но ее могут распространить и на коммерческие компании, пишет издание. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в свою очередь заявил РИА Новости, что эта идея должна пройти через российскую трехстороннюю комиссию (РТК).

"Это могло бы серьезно отразиться на работниках, если бы об этом говорили всерьез. Всерьез это мнение одного из чиновников Минтруда обсуждать не стоит, потому что любые изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации проводятся через жесткие и серьезные переговоры социальных партнеров", — сказал Кравченко, возглавляющий в СПЧ профильную комиссию по трудовым правам и социальному партнерству.

"У подобных предложений не будет никаких перспектив получить поддержку со стороны профсоюзов и пройти через российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений", — считает правозащитник.