Голикова рассказала, сколько средств потребуется на нацпроект по демографии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Около 3,6 триллиона рублей планируется направить на национальный проект по демографии за шесть лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас в предварительном порядке на реализацию национального проекта "Демография" планируется почти 3,6 триллиона рублей", — заявила вице-премьер.

Голикова также рассказала, что в рамках проекта предусмотрен федеральный проект, направленный на разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. В нем, по словам вице-премьера, содержатся мероприятия по активному долголетию.

"Проект "Демография" состоит из пяти частей, пока предлагается направить на этот проект 3,8 триллиона рублей, и в основном это средства федерального бюджета. Вы понимаете, что сюда входит достаточно большой блок социальных выплат", — сказала Голикова на селекторном совещании в пятницу.