В Тюмени заменили плиты на набережной из-за превышения радиационного фона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Часть гранитных плит и бордюров на набережной в Тюмени заменили из-за превышения радиационного фона, сообщает в пятницу региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее эксперты Роспотребнадзора вместе с представителями главного управления строительства области провели обследование гранитной набережной реки Тура в Тюмени после обращения местных жителей. На пяти участках были обнаружены локальные радиационные загрязнения на поверхности берегового склона и бордюрного камня. Отмечается, что опасности и угрозы для жизни и здоровья населения данные "находки" не несут. Однако главный государственный санитарный врач по Тюменской области выдал предписание главному управлению строительства Тюменской области о замене плит.

"Главным управлением строительства Тюменской области во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо на набережной Тюмени заменены гранитные плиты с повышенной эффективной удельной активностью природных радионуклидов", — говорится в сообщении.

После замены строительных материалов проведен радиационный контроль с измерением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на набережной реки Тура на участках, где ранее были обнаружены локальные радиационные загрязнения, а также гамма-фон на прилегающей территории.

В соответствии с экспертным заключением Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и протоколом измерений мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности – в пешеходной зоне объекта, на поверхности берегового склона и бордюрного камня на набережной реки Туры города Тюмень — не превышает предельно допустимые уровни, уточняет управление Роспотребнадзора.