Москвичей предупредили об автомобильных пробках из-за дождя

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Затруднения движения транспорта прогнозируются на дорогах Москвы из-за дождя, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу.

Как ранее сообщалось, в столице в пятницу ожидаются ливень, гроза и до 27 градусов тепла.

"Сегодня, по прогнозу синоптиков, в Москве будет идти дождь. ЦОДД просит водителей быть более внимательными на дорогах из-за непогоды. Ожидается затруднение движения транспорта и увеличение аварий. Кроме того, в пятницу традиционно большое количество людей выезжают за город", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ЦОДД, основные затруднения ожидаются на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область.

"Просим жителей столицы по возможности отказаться от поездок по городу на автомобилях либо перенести поездки на более позднее время — после 20 часов. Кроме того, во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах. Напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать свои автомобили вблизи деревьев и крупных рекламных конструкций", — подчеркивается в сообщении.