Роскачество рассказало, можно ли покупать шашлык в магазинах

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Роскачество завершило исследование маринованного свиного шашлыка, который продается в российских магазинах: эксперты выяснили, можно ли покупать шашлык в магазине или лучше готовить его самостоятельно, стоит ли при покупке ориентироваться на цену, а также можно ли найти в готовом продукте различные нежелательные примеси, говорится в сообщении организации.

Эксперты Роскачества изучили 24 популярные марки маринованного шашлыка российских производителей. "В исследование вошла продукция, произведенная в Белгородской, Вологодской, Кировской, Курской, Московской, Псковской, Смоленской и Тамбовской областях, Мордовии, Ставропольском крае и Москве", — отмечает организация.

Специалисты исследовали шашлык по 57 параметрам качества и безопасности, в их числе — зараженность бактериями, наличие антибиотиков и влагоудерживающих фосфатов. Кроме того, эксперты определили, сколько и какой вид мяса был использован при производстве, насколько мясо было свежим, проверили возможный "обвес", а также оценили долю и качество маринада.

"Согласно результатам лабораторных испытаний, "Жар мясо", "Мираторг", "Ремит" и "Останкино" могут претендовать на государственный Знак качества. В частности, данные марки шашлыка сделаны из мяса высокого качества, в них нет даже остаточных следов антибиотиков, а также консервантов – бензойной и сорбиновой кислот – и фиксаторов окраски, усилителей вкуса и аромата, а также загустителей", — сообщает Роскачество.

Свой шашлык ближе к телу

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что некоторые потребители считают готовые шашлыки хуже приготовленных в домашних условиях. Однако, по ее словам, на полках магазинов можно найти действительно качественный готовый продукт. При этом его нужно правильно выбирать.

"Слабым местом готового маринованного шашлыка оказались условия его хранения — шашлык может портиться в процессе реализации или транспортировки, поэтому потребителям стоит внимательно смотреть в торговых точках на температуру в холодильниках, а также тщательно прожаривать мясо", — рассказала Саратцева.

Превышения по микробиологическим показателям обнаружены почти в половине исследованных марок. "В превышении микробиологических показателей не всегда виноват производитель: эта проблема является следствием как низкого качества исходного сырья и нарушения санитарного состояния производства, так и несоблюдения условий хранения", — отметила Саратцева. В связи с этим она советует покупать шашлык, который хранился при температуре не выше 4 градусов.

Эксперты Роскачества также выяснили, может ли маринованный свиной шашлык в магазинах быть приготовлен из несвежего мяса. В результате проверки 22 марки шашлыка из 24 подтвердили свою свежесть. В сообщении отмечается, что для шашлыка остальных двух брендов, скорее всего, тоже использовалось свежее мясо, однако продукт мог испортиться уже после выпуска в процессе реализации.

"Опасных количеств тяжелых металлов, пестицидов и радионуклидов, а также растительных ГМИ (генетически модифицированных источников — ред.) эксперты в шашлыке не нашли", — сообщает Роскачество.

Шашлык проявляет жесткость

В свою очередь, превышение количества антибиотиков было обнаружено только в трех исследованных марках. В шашлыке 18 марок эксперты не обнаружили даже следов антибиотиков, а еще в трех их количество не превышает норм.

Эксперты Роскачества также оценили массовую долю оксипролина в шашлыке, которая показывает, сколько в мясе коллагена — основного белка соединительной ткани, определяющего жесткость мяса: чем больше соединительной ткани, тем мясо жестче.

"Исследование показало, что проверенный шашлык содержит, в основном, только мышечную ткань", — отмечает организация. Исключение составили только два проверенных бренда — их мясо может оказаться жестким.

Роскачество также пришло к выводу, что при выборе шашлыка на его стоимость можно не ориентироваться. По итогам исследования шашлык, ставший одним из лидеров рейтинга, был самым дешевым, а самый дорогой продукт оказался лишь в середине рейтинга.