Детей из затопленных районов Забайкалья отправят отдыхать на Байкал

ЧИТА, 20 июл — РИА Новости. Власти Забайкалья, где из-за паводка введён режим ЧС, договорились с Бурятией об отдыхе на Байкале 150 детей, пострадавших от наводнения, сообщает министерство образования края.

"Министерство образования Забайкальского края согласовало с руководством Республики Бурятия возможность организации отдыха и оздоровления на базе лагеря "Энхалук" на озере Байкал для 150 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с паводком в Забайкалье", — говорится в сообщении.

Также забайкальские власти планируют провести для детей профильные смены и организовать отдых в загородных оздоровительных лагерях в августе на территории края, направлены письма в министерство просвещения России с просьбой принять детей в ВДЦ "Океан".

После введения режима ЧС в Забайкальском крае в связи с паводком досрочно была завершена работа семи оздоровительных лагерей, из которых эвакуировано 535 детей. Дети отправлены домой, родительская плата за пребывание возвращена. Время пребывания в детских оздоровительных лагерях для эвакуированных детей сократилось от 1 до 10 дней.

Паводок в районах Забайкальского края начался 8 июля, в Чите он стал сильнейшим с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. Власти Забайкалья 18 июля предупредили о возможной второй волне паводка в связи с сильными осадками в течение трёх ближайших суток. Общий ущерб от первой волны оценён в более чем 1 миллиард рублей.