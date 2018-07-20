МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Количество проявлений коррупционного характера в Ростехнадзоре в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом на 32% — до 12, при этом в 2018 году их число уже насчитывается около шести, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Алексей Алешин.

"Хочу отметить, что в прошлом году общее количество проявлений коррупционного характера в Ростехнадзоре по отношению к 2016 году снизилось на 32%. В абсолютных цифрах в 2017 году их число составило 12", — сообщил Алешин. "В этом году у нас идет примерно такая же статистика, как и в прошлом году — одно событие в месяц. То есть в целом по региональным управлениям их сейчас 6. Мы выполняем весь комплекс предусмотренных мер для снижения этого показателя", — добавил он.

Кроме того, за предыдущие два года Ростехнадзор отправил в МВД более 50 обращений для проверки сведений в отношении граждан и работников службы, возможно, причастных к совершению противоправных действий, для принятия процессуальных решений, также сообщил Алешин.

По его мнению, коррупционные проявления связаны, в первую очередь, с достаточно низкими зарплатами сотрудников в территориальных управлениях ведомства. "Самый младший инспектор на территории получает зарплату в районе 22 тысяч рублей. Это со всеми выплатами, премиями и прочее. Главный инспектор — около 26-30 тысяч рублей. А полномочия, которыми они обладают, и объем работы — огромный. Коррупции конечно нет оправдания, но согласитесь, такая ситуация иногда ведет к тому, что могут появиться соблазны", — отметил руководитель Ростехнадзора.

Ранее в июле сообщалось, что суд арестовал до 11 августа главу Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, обвиняемого в мошенничестве на более чем 4,7 миллиарда рублей, а также его дочь, которая, по версии следствия, участвовала в преступной схеме. Как сообщил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора, данное событие нанесло большой удар по репутации всего ведомства. "Мы получаем всю информацию из СМИ и исходя из этого, эпизод, который ему вменяется, непосредственно к исполнению обязанностей в Ростехнадзоре имеет косвенное отношение", — сказал Алешин.