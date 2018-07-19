Под Калининградом обрушилась столетняя немецкая башня

КАЛИНИНГРАД, 19 июл — РИА Новости. Построенная в 1913 году немецкая башня Бисмарка в Черняховске в Калининградской области частично обрушилась, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Скорее всего, часть башни обрушилась после сильных дождей. Сейчас нам предстоит обследовать строение и постараться найти средства на консервацию объекта", — сообщил собеседник агентства.
Построенная из булыжников 15-метровая башня Бисмарка была открыта в 1913 году. В 2011 году она получила статус объекта культурного наследия, подлежащего государственной охране, но находится в аварийном состоянии.
Современная Калининградская область находится на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После окончания Второй мировой войны часть провинции со столицей Кёнигсбергом (Калининград) отошла СССР, часть – Польше. Черняховск был основан немецкими рыцарями в XIV веке и до 1946 года назывался Инстербургом.