Два замминистра Минкомсвязи покинули посты

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минкомсвязь РФ покинули два замминистра — Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Оба замминистра покинули министерство", — сказал представитель Минкомсвязи.

Ранее в начале июля был освобожден от должности замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев, курировавший электронное правительство.

Исмаилов был назначен замглавы Минкомсвязи в августе 2014 года, на этом посту он курировал международное сотрудничество. Алхазов стал заместителем, курирующим телекоммуникационную отрасль, в ноябре 2013 года.

В мае сменилось руководство Минкомсвязи — новым министром стал Константин Носков, до этого руководивший Аналитическим центром при правительстве РФ.