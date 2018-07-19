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Общество

Путин подписал закон о расширении полномочий ФПИ

(обновлено: 17:21 19.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности Фонда перспективных исследований (ФПИ) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Закон расширяет возможности Фонда по управлению правами на РИД при безусловном соблюдении интересов государства. При этом авторы инициативы считают целесообразным предусмотреть, что распоряжение правами на РИД от имени РФ осуществляет Фонд на основании решений, принимаемых высшим органом управления — попечительским советом, путем их внедрения или предоставления лицензий на использование РИД.

Закон предусматривает возможность ФПИ отчуждать права на результаты интеллектуальной деятельности, предоставлять право использования таких результатов на основе лицензионного договора, вносить исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в уставный капитал предприятий и организаций.

При этом Фонд будет вправе передавать полномочия по распоряжению правами Российской Федерации на РИД федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям "Росатом" и "Роскосмос" по согласованию с ним. Также уточняются полномочия попечительского совета Фонда в части установления порядка и условий передачи Фондом прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Отмечается, что нововведения будут стимулировать обмен технологиями между военными и гражданскими секторами экономики, создание и развитие отраслевых кластеров на базе научных организаций оборонно-промышленного комплекса и, как следствие, повысят независимость и конкурентоспособность России на мировой арене.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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