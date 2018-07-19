Эксперт прокомментировал введение термина "плод" в УК

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Введение термина "плод" в Уголовный кодекс РФ приведет к увеличению количества необоснованных исков к врачам из-за непонимания пациентов, что должны были сделать медработники, заявил председатель совета Российского общества неонатологов Дмитрий Дягтерев.

Ранее Следственный комитет России и представители "Национальной медицинской палаты" предложили ввести в Уголовный кодекс новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из таких статей — 124.1 — "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)". В этой статье под термином "плод человека" понимается внутриутробно развивающий человеческий организм с девятой недели беременности до рождения. Также в УК РФ предлагается ввести статью 121.2 – "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и изложить в новой редакции статью 235 УК РФ — "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".

"Введение таких формулировок в статью, за которые может быть уголовное преследование, приведет к тому, что количество необоснованных исков возрастет из-за недопонимания пациентов, что должны были и могли бы сделать медицинские работники", — сказал Дягтерев на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".