Госдума приняла закон о новом дисциплинарном наказании для судей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий новый вид дисциплинарного взыскания для судей — понижение в квалификационном классе.

Президент России Владимир Путин в марте 2018 года внес на рассмотрение Госдумы проект об изменении роли председателей судов при назначении судей и совершенствовании порядка дисциплинарной ответственности судей.

Проект предполагает, что понижение в квалификационном классе будет применяться к судьям, за исключением судей Конституционного Суда, за совершение дисциплинарного проступка при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебное время. Согласно тексту закона, взыскание может налагаться на судью за существенное нарушение положений Закона о статусе судей или кодекса судейской этики, если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию.

Кроме того, изменяется роль председателей судов при назначении судей. В частности, исключается необходимость согласования с председателем суда решения квалификационной коллегии судей о рекомендации гражданина кандидатом на должность судьи данного суда.

Так, положительное решение квалификационной коллегии в отношении кандидата будет направляться председателю соответствующего суда, который в течение 20 дней должен внести представление о назначении рекомендованного лица на должность судьи.