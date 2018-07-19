В России ввели уголовную ответственность за врезки в трубопроводы

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за неоднократные незаконные врезки в трубопроводы, который допускает наказание до 8 лет лишения свободы.

Документ предусматривает уголовную ответственность не только за разрушение или приведение объектов трубопроводного транспорта в негодное для эксплуатации состояние, но и за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, ранее уже подвергнутым административному наказанию за подобные действия.

Такому "врезчику-рецидивисту" будет грозить штраф до 80 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. В качестве альтернативного наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Самовольная врезка в магистральные трубопроводы будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Альтернатива — это обязательные работы на срок до 400 часов, исправительные работами — до двух лет, ограничение свободы или принудительные работы — до трех лет, лишение свободы — до четырех лет.

Если же подобные действия повлекут по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, виновник будет наказан принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет.