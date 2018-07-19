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Общество

Власти просят увеличить число экипажей ГИБДД у села Лосево из-за пробок

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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкТрасса М-4 Дон. Архивное фотоТрасса М-4 Дон. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Власти Воронежской области просят ГИБДД региона увеличить количество экипажей на участке трассы М-4 "Дон" в районе села Лосево, где возникают гигантские пробки, сообщает облправительство.

На минувших выходных ряд СМИ сообщил о 45-километровой пробке на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе села Лосево Воронежской области. Попавшие в пробку водители в соцсетях рассказывали, что жители села сами принимают участие в ее создании, чтобы за деньги показать объезд. Самостоятельные же поиски другой дороги могут закончиться наездом на искусственное препятствие, например, доски с гвоздями.

Самый узкий участок трассы

Ситуация с заторами у села Лосево возникает часто, пик приходится на летнее время, когда люди едут в отпуска. Как пояснили РИА Новости в ГК "Автодор", трасса М-4 "Дон" — единственная, которая ведет на курорты юга, при этом транспортная инфраструктура не рассчитана на такой трафик.

"Участок село Лосево – город Павловск является самым узким на федеральной трассе М-4 "Дон". При этом в летний сезон на магистрали идет взрывной рост трафика", — говорится в сообщении ГК "Автодор".

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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В среду, 18 июля, врио губернатора Воронежской области Александр Гусев обсудил ситуацию на участке трассы М-4 "Дон" у села Лосево с председателем правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Сергеем Кельбахом.

"На встрече было предложено направить обращение в адрес УГИБДД МВД России по Воронежской области о выделении дополнительных экипажей в район села Лосево в целях оперативной ликвидации возникающих дорожно-транспортных происшествий", — сообщает облправительство.

Три варианта объезда

По словам главы "Автодора", сейчас на подъезде к селу Лосево установлены дополнительные информационные знаки и указатели, которые позволяют заблаговременно выбрать альтернативный маршрут движения по региональным и местным автодорогам.

"Автодор" предлагает три варианта объезда.

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Первый: на 588-м километре М-4 "Дон" уйти на город Лиски, потом через Каменку, Россошь, Кантемировку и с выездом на 740-й километр М-4 "Дон" за город Богучар, за 37 километров до границы с Ростовской областью (здесь остается еще вариант через город Бобров).

Второй: на 595-м километре М-4 "Дон" уйти на город Бобров через Бутурлиновку с выездом в город Павловск на 671-м километре М-4 "Дон" или в город Богучар на 740-м километре М-4 "Дон" (вариант для тех водителей, кто уже находится непосредственно перед селом Лосево и не имеет возможности его объехать).

Третий: на 492-м километре М-4 "Дон" идти на Воронеж, дальше на окружную Воронежа (указатель на город Курск), дальше по проспекту Патриотов, переходящему в Курскую трассу Е-38 и до поворота на город Острогожск. И дальше через город Острогожск, Каменку, Россошь, Кантемировку с выездом на 740-м километре М-4 "Дон" за городом Богучар, за 37 километров до границы с Ростовской областью. Как отмечает "Автодор", это вариант дальнего объезда.

Обход построят в 2019 году

Ситуация с заторами у села Лосево может решиться со вводом в эксплуатацию обхода "Лосево — Павловск" общей протяженностью 85,17 километра, строительство которого началось весной 2017 года.

"Строительство ведется с опережением графика. Перевыполнение по итогам 2017 года составило 187,8%", — информирует правительство Воронежской области.

По информации ГК "Автодор", новый участок трассы М-4 "Дон" пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области.

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© РИА Новости / Артем Житенев
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"Дорога станет 1Б технической категории. Это означает, что она будет иметь четыре полосы движения с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях. Расчетная скорость движения составит 120 км/ч", — сообщает ГК "Автодор".

Ранее сроком окончания строительства дороги в обход села Лосево и города Павловска компанией "Автодор" назывался декабрь 2020 года. Однако уже в конце прошлого года Сергей Кельбах заявил, что планируется закончить ее раньше.

"Новая магистраль будет построена в 2019 году", — сообщает госкомпания.

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