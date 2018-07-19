"Заслуженного журналиста" надо давать за борьбу с фейками, заявил Пушков

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Появление в России звания "Заслуженный журналист РФ" связано, в том числе с появлением в современном мире огромного числа фейковых новостей и необходимостью борьбы с недостоверной информацией, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Президент России Владимир Путин утвердил звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ", соответствующий указ был опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Я считаю это назревшим решением, оно позволит награждать этим званием тех журналистов, которые вносят свой вклад в повышение качества информации и противодействие недостоверным новостям", — сказал Пушков.

Он отметил, что ранее журналисты в России награждались званиями "Заслуженный деятель культуры".

"Но с тех пор очень сильно выросла роль журналистики в общественной и политической жизни, журналистика выделилась в самостоятельное, очень важное направление. Сейчас оно связано, в том числе с борьбой с фейковыми новостями", — подчеркнул сенатор.

По его словам, сейчас повсеместно возникает опасность того, что "целые общества начинают жить в искусственно сформированных информационных реальностях, отличающихся от действительности", и роль журналистов заключается в противостоянии такой модели.

Пушков не стал отвечать на вопрос, кто из российских журналистов в первую очередь достоин звания заслуженного.

"С моей стороны неэтично выделять кого-то. Думаю, кандидатуры будет предлагать Союз журналистов, которые затем будут утверждаться комиссией по наградам", — сказал он.