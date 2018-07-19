В Хабаровске умер миллиардер Игорь Неклюдов

ХАБАРОВСК, 19 июл — РИА Новости. Хабаровский бизнесмен, миллиардер Игорь Неклюдов, скончался в четверг в Хабаровске на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель компании "Дальрео", основателем которой был бизнесмен.

"Игорь Михайлович скончался сегодня. Похороны состоятся в понедельник, отпевание пройдет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Хабаровске", — сказал собеседник агентства.

Неклюдов был председателем совета директоров строительной компании "Дальрео" — одного из самых крупных девелоперов в Хабаровске, которая работает с августа 1989 года. Согласно информации на сайте компании, у нее в управлении находятся несколько крупных бизнес-центров, сеть фитнес-клубов, несколько кинотеатров, туристический комплекс "Заимка", гостиница. Неклюдов также был учредителем местной телекомпании "Даль-ТВ", компании "Дальреострой", которая возводит в центре Хабаровска отель Hilton. Также "Дальрео" построила под Хабаровском речной порт с пограничным пунктом пропуска.

"За свою большую жизнь он сделал так много… И так много еще оставалось сделать. Он был не просто главой большой семьи и талантливым предпринимателем. Игоря Михайловича всегда отличала житейская мудрость и душевная теплота. Все свои силы он отдавал любимому делу. Скорблю в связи с его кончиной и выражаю глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в соболезновании главы Хабаровского района Дениса Удода.