В Москве у школ появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти Москвы планируют установить контейнеры для раздельного сбора мусора на школьных территориях и ряде улиц столицы, горожан планируют постепенно приобщать к новым правилам обращения с отходами, сообщил заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

"Совсем скоро по просьбам москвичей на московских улицах и в отдельных значимых местах на первом этапе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора… В следующем году и последующие годы мы будем вести раздельный сбор мусора, с тем чтобы никак негативно не влиять на территорию. Все, что можно переработать, будет перерабатываться", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, Москва будет приобретать для этого современное оборудование и "приглашать москвичей к раздельному сбору мусора".

"Это работа тяжелая, напряженная, но будем начинать с особо значимых мест: это школьные территории и так далее. Потихоньку будем двигаться в этом направлении", — добавил заммэра.

Он пояснил, что согласно действующему законодательству с 1 января 2019 года изменяется система управления потоками мусора и его сбора. "Москва здесь идет в ногу с теми решениями, которые состоялись", — добавил Бирюков.