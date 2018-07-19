Путин утвердил звание "Заслуженный журналист России"

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ по мерам развития Дальнего Востока. 18 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ по мерам развития Дальнего Востока. 18 июля 2018

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации", — говорится в документе.