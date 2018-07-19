В Кемерово сносят сгоревший торговый центр "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Крупногабаритная специализированная техника в четверг начала демонтажные работы в комплексе зданий сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.

Пожар в ТЦ произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанный под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после трагедии признали аварийным, в основном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушились перекрытия крыши.

Ранее врио губернатора Сергей Цивилев встретился с семьями погибших и пострадавшими, которые отметили, что "Зимняя вишня" всегда будет ассоциироваться с гибелью людей. По итогам встречи было подписано соглашение о ликвидации ТЦ с 14 июля. Рабочие и специалисты Кемеровской службы спасения в минувшую субботу начали подготовительные работы: сняли с внешних стен оставшиеся вывески и другие элементы, убрали шлагбаум, чтобы освободить проезд тяжёлой технике.

Прибывшую в Кемерово специальную тяжелую технику планируется задействовать для разбора и вывоза металлических и железобетонных конструкций здания. Сейчас рабочие поступили к разбору одной из внешних стен главного корпуса ТЦ. На место работ прибыл мэр Кемерово Илья Середюк. По предварительным оценкам, каждый этап демонтажа займёт порядка 40 дней.

На месте ТЦ с учётом мнения пострадавших, родственников погибших и опроса местных жителей, появится памятный сквер. Сейчас завершаются работы над тремя вариантами проекта. По предварительным данным властей, на территории сквера будет установлено кованное из металла вишневое дерево, которое в память о погибших изготовили кузнецы с Урала.

Цивилев ранее сообщил журналистам, что до 1 сентября планируется благоустроить территорию рядом с ТЦ, где в первые дни после трагедии стихийно возник народный мемориал, куда жители приносили свечи, цветы и игрушки, которые позже рассортировали, привели в порядок и направили в детские дома, больницы, нуждающимся семьям. Сейчас на этом месте снова появляются игрушки и фотографии со словами поддержки семьям погибших, пострадавшим и всему городу.