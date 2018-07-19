Россиянам рассказали, как выбирать школьную форму

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Роскачество совместно с Минпромторгом РФ проведет исследование качества одежды для школьников, организация также подготовила рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе школьной формы.

"В рамках исследования будет проверено 62 бренда брюк для мальчиков (один из самых распространенных элементов школьной формы), произведенных в России, а также Белоруссии, Китае и Италии", — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что в 27 регионах России эксперты анонимно закупят школьную форму и исследуют ее в специализированных лабораториях по трем направлениям: показателям безопасности, качества и повышенным потребительским свойствам.

В исследование войдёт продукция из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и Казани, а также товары, произведенные на территории Костромской, Псковской, Волгоградской, Ивановской, Калужской областей, Краснодарского края и других регионов России.

Всего исследование пройдёт по 60 параметрам качества и безопасности текстильной продукции, включая все показатели действующих техрегламентов и ГОСТов. Среди основных показателей — наличие токсичных элементов, параметры устойчивости к окрашиванию, способности ткани "дышать". Также включены "потребительские" показатели – истираемость, прочность, пиллингуемость (появление катышков при эксплуатации).

Результаты исследования будут представлены на портале Роскачества в августе – когда большинство родителей покупают школьную одежду для детей.

Состав ткани

По словам экспертов, одна из важнейших проблем легпрома сегодня – качество поступающих материалов. Подмена состава готовой продукции, когда под видом шерсти скрывается синтетика, недопустима, отмечает руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Школьная форма, имеющая в составе более 70% синтетических волокон, например, полиэстера, заведомо не сможет обеспечить минимальные показатели безопасности – то есть, действующего законодательства. Такая форма не будет "дышать", и ребёнок будет испытывать дискомфорт. Чем больше синтетики присутствует в ткани, тем больше вещь по свойствам напоминает целлофановый пакет", — пояснил глава организации.

Для климатических условий средней полосы оптимальным считается состав с содержанием шерсти 40–60% плюс синтетические волокна. "Пугаться синтетики в составе ткани вовсе не стоит, в определенном количестве она только улучшает ее свойства: вещь становится прочнее, меньше мнется и лучше сидит по фигуре, а в случае с шерстью не меняет ее основных качеств. Оптимальное соотношение – 70% натуральных и 30% синтетических материалов", — отмечают специалисты.

При этом не стоит путать синтетические волокна с искусственными. "Синтетические волокна делают преимущественно из продуктов переработки нефти. Например, это всем известные полиэстер, эластан и акрил. А вот искусственные волокна (к таким, например, относится вискоза) производят из продуктов натурального происхождения – из целлюлозы. Такие ткани близки по своим свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны телу", — поясняют эксперты.

Детали брюк

При выборе брюк специалисты советуют обращать внимание не только на состав ткани верха, но и подкладки. "Лучше, если она будет сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетических волокон", — рекомендуют эксперты.

Кроме того, в качестве дополнительного фактора при выборе одежды следует обращать внимание на использование тесьмы. "Постоянное соприкосновение с обувью, а в некоторых случаях и с землей приводит к тому, что край затирается, и красивое изделие приобретает неряшливый вид. Использование тесьмы, пришитой к краю изделия, помогает если не решить, то, по крайней мере, отложить эту неизбежную участь", — поясняют представители организации.

При поиске брюк с нестандартным размером талии рекомендуется обращать внимание на эластичную тесьму для регулирования длины пояса в брюках. "Данный совет, скорее всего, будет актуален только для мальчиков младшей школьной группы: все-таки регулировка пояса хотя и помогает скорректировать размер изделия в талии, в некоторых случаях резинка может не слишком эстетично смотреться из-за создания эффекта "пузыря", — отмечают эксперты.

Кроме того, Роскачество советует внимательно относиться ко всем деталям брюк: начиная от молний и заканчивая формой пуговиц – фурнитура не должна быть травмоопасной.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".