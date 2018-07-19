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Общество

Россиянам рассказали, как выбирать школьную форму

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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВыставка школьной формы. Архивное фотоВыставка школьной формы. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Роскачество совместно с Минпромторгом РФ проведет исследование качества одежды для школьников, организация также подготовила рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе школьной формы.

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"В рамках исследования будет проверено 62 бренда брюк для мальчиков (один из самых распространенных элементов школьной формы), произведенных в России, а также Белоруссии, Китае и Италии", — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что в 27 регионах России эксперты анонимно закупят школьную форму и исследуют ее в специализированных лабораториях по трем направлениям: показателям безопасности, качества и повышенным потребительским свойствам.

В исследование войдёт продукция из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и Казани, а также товары, произведенные на территории Костромской, Псковской, Волгоградской, Ивановской, Калужской областей, Краснодарского края и других регионов России.

Всего исследование пройдёт по 60 параметрам качества и безопасности текстильной продукции, включая все показатели действующих техрегламентов и ГОСТов. Среди основных показателей — наличие токсичных элементов, параметры устойчивости к окрашиванию, способности ткани "дышать". Также включены "потребительские" показатели – истираемость, прочность, пиллингуемость (появление катышков при эксплуатации).

Результаты исследования будут представлены на портале Роскачества в августе – когда большинство родителей покупают школьную одежду для детей.

Состав ткани

По словам экспертов, одна из важнейших проблем легпрома сегодня – качество поступающих материалов. Подмена состава готовой продукции, когда под видом шерсти скрывается синтетика, недопустима, отмечает руководитель Роскачества Максим Протасов.

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© Фото : предоставлено Сергеем Лемешем
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"Школьная форма, имеющая в составе более 70% синтетических волокон, например, полиэстера, заведомо не сможет обеспечить минимальные показатели безопасности – то есть, действующего законодательства. Такая форма не будет "дышать", и ребёнок будет испытывать дискомфорт. Чем больше синтетики присутствует в ткани, тем больше вещь по свойствам напоминает целлофановый пакет", — пояснил глава организации.

Для климатических условий средней полосы оптимальным считается состав с содержанием шерсти 40–60% плюс синтетические волокна. "Пугаться синтетики в составе ткани вовсе не стоит, в определенном количестве она только улучшает ее свойства: вещь становится прочнее, меньше мнется и лучше сидит по фигуре, а в случае с шерстью не меняет ее основных качеств. Оптимальное соотношение – 70% натуральных и 30% синтетических материалов", — отмечают специалисты.

При этом не стоит путать синтетические волокна с искусственными. "Синтетические волокна делают преимущественно из продуктов переработки нефти. Например, это всем известные полиэстер, эластан и акрил. А вот искусственные волокна (к таким, например, относится вискоза) производят из продуктов натурального происхождения – из целлюлозы. Такие ткани близки по своим свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны телу", — поясняют эксперты.

Детали брюк

При выборе брюк специалисты советуют обращать внимание не только на состав ткани верха, но и подкладки. "Лучше, если она будет сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетических волокон", — рекомендуют эксперты.

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Кроме того, в качестве дополнительного фактора при выборе одежды следует обращать внимание на использование тесьмы. "Постоянное соприкосновение с обувью, а в некоторых случаях и с землей приводит к тому, что край затирается, и красивое изделие приобретает неряшливый вид. Использование тесьмы, пришитой к краю изделия, помогает если не решить, то, по крайней мере, отложить эту неизбежную участь", — поясняют представители организации.

При поиске брюк с нестандартным размером талии рекомендуется обращать внимание на эластичную тесьму для регулирования длины пояса в брюках. "Данный совет, скорее всего, будет актуален только для мальчиков младшей школьной группы: все-таки регулировка пояса хотя и помогает скорректировать размер изделия в талии, в некоторых случаях резинка может не слишком эстетично смотреться из-за создания эффекта "пузыря", — отмечают эксперты.

Кроме того, Роскачество советует внимательно относиться ко всем деталям брюк: начиная от молний и заканчивая формой пуговиц – фурнитура не должна быть травмоопасной.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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