МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Девять тысяч километров региональных трасс до 2021 года перейдут под управление Росавтодора, это позволит отремонтировать дороги и улучшить качество покрытия, сообщает газета "Известия".
По данным Росавтодора, которые приводят "Известия", до 2026 года в федеральное подчинение будут дополнительно переданы 5,4 тысячи километров трасс, а до 2031 года — еще 2,9 тысячи километров.
Как рассказали газете в Росавтодоре, перешедшие под управление агентства трассы будут содержаться за счет федерального бюджета и "будут доведены до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния". "За судьбу магистралей, которые останутся региональными, продолжат отвечать власти субъектов", — уточнили в агентстве.