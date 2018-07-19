Девять тысяч километров дорог передадут в федеральную собственность

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Девять тысяч километров региональных трасс до 2021 года перейдут под управление Росавтодора, это позволит отремонтировать дороги и улучшить качество покрытия, сообщает газета "Известия".

"До 2021 года в федеральную собственность перейдет 9 тысяч километров региональных дорог. Затем этот процесс продолжится, и к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет на треть", — пишет издание.

По данным Росавтодора, которые приводят "Известия", до 2026 года в федеральное подчинение будут дополнительно переданы 5,4 тысячи километров трасс, а до 2031 года — еще 2,9 тысячи километров.

Как рассказали газете в Росавтодоре, перешедшие под управление агентства трассы будут содержаться за счет федерального бюджета и "будут доведены до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния". "За судьбу магистралей, которые останутся региональными, продолжат отвечать власти субъектов", — уточнили в агентстве.