Сбербанк рассказал, как защитить от мошенников деньги и персональные данные

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россиянам для защиты персональных данных и денежных средств от мошенников следует устанавливать надежные пароли на свои электронные устройства, избегать незнакомых приложений и ссылок, регулярно обновлять программное обеспечение и не забывать об антивирусной защите "гаджетов", рекомендуют специалисты Сбербанка.

Эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев ранее обнаружил, что через поисковик "Яндекса" можно найти персональные данные россиян, включая копии паспортов и банковских платежей. По его словам, стали доступны личные данные клиентов Сбербанка и ВТБ.

В Сбербанке по итогам проверки сообщили, что утечки персональных данных клиентов не было. ВТБ установил, что утечка произошла по вине третьей стороны, но относящейся к банковской тайне информации там не было. В "Яндексе" же пояснили, что компания находит в интернете те веб-страницы, которые не запрещены специальным файлом robots.txt, то есть, компания индексирует всю открытую часть интернета.

Как защитить устройства

В первую очередь, для защиты персональных цифровых устройств специалисты Сбербанка рекомендуют установить надежный пароль на все устройства, чтобы посторонние не могли заходить в приложения и видеть личную информацию. Также стоит обязательно устанавливать антивирусную программу и регулярно обновлять программное обеспечение.

Владельцам гаджетов не стоит скачивать незнакомые приложения, даже если они размещены в официальных магазинах. Кроме того, всегда стоит проверять список запрашиваемых приложением разрешений, таких как покупки из приложений, доступ к списку контактов и так далее.

Также в банке советуют не совершать покупки и не передавать личные данные через общедоступные сети Wi-Fi, поскольку их могут использовать для сбора данных, в том числе паролей.

Эксперты напоминают, что в настоящее время мошенники часто используют и фишинговые рассылки, поэтому не стоит переходить по ссылкам в подозрительных смс-сообщениях и электронных письмах. "Не переходите по ссылкам на незнакомые ресурсы: мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон вирусом и украсть ваши личные данные", — предупреждают они.

А для защиты личных данных в случае физической кражи гаджета полезно будет активировать опцию удаленного управления с помощью настроек телефона или специального приложения, которая позволит получить к нему доступ.

На страже карт

Клиенты кредитных организаций не должны сообщать никому, даже сотрудникам банка, свои подтверждающие пароли, ПИН-коды и CVV-коды от банковских карт, напоминают эксперты крупнейшего российского банка. Также для проведения финансовых операций стоит использовать только официальные банковские приложения.

При проведении финансовых операций стоит внимательно проверять реквизиты в смс-сообщениях от банка с подтверждающим паролем, советуют эксперты крупнейшего российского банка.

При смене номера мобильного телефоны специалисты рекомендуют сразу же позвонить в банк и сообщить об этом, чтобы данные не попали новому владельцу старого номера. При этом, отмечают они, подключать "мобильный банк" следует только на свой номер телефона.

"При любых сомнениях приостановите телефонный разговор или проводимую операцию и обратитесь за разъяснениями в колл-центр банка, и вы точно получите квалифицированную помощь", — также советуют специалисты Сбербанка.